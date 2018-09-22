В Крыму прошла акция протеста против Путина

Сегодня, 14:03

В акции приняли участие более 30 человек – в основном представители КПРФ и Союза советских офицеров Крыма

Митинг в Крыму. Фото: ru.krymr.com
Митинг в Крыму. Фото: ru.krymr.com

В Симферополе отделение КПРФ провело митинг против российской пенсионной реформы. На собрании звучала критика в адрес главы российского правительства Дмитрия Медведева, а также впервые на подобных митингах – критика президента России Владимира Путина, передает "Крым Реалии".

Как сообщается, в акции приняли участие более 30 человек – в основном представители КПРФ и Союза советских офицеров Крыма. Выступающие считают, что их предыдущие требования "не были услышаны Медведевым и Путиным".

Митингующие называли "людоедской" пенсионную реформу. Первый секретарь крымского комитета КПРФ Сергей Богатыренко заявил, что "Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать".

Как сообщается, участники митинга единогласно проголосовали за резолюцию с требованием отставки российского правительства Дмитрия Медведева и формирования "левоцентристского правительства народного доверия, способного вывести страну из кризиса".

"Мы требуем отзыва из Государственной думы России правительственного проекта пенсионной реформы о повышении пенсионного возраста и проведения всероссийского референдума, инициированного КПРФ по данному вопросу", – говорится в тексте резолюции.

Участники митинга также требуют отставки российского парламента Крыма.

22 сентября в соседней России проходят акции против повышения пенсионного возраста.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.
Россия, Крым, пенсионная реформа

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