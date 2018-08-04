Рейтинг Путина обвалился в России: что Кремль будет делать дальше

Рейтинг Путина упал на 30%, а почти половина россиян готовы к массовым протестам – об этом свидетельствуют данные соцопроса. Виной падению рейтинга – непопулярная пенсионная реформа, а также рост цен и повышение налогов. Кроме того, россиянам не по душе и относительное затишье на Донбассе и в Сирии, ведь от власти россияне ждут побед.

В марте на выборах Владимир Путин набрал почти 77 % голосов. ЦИК назвал эти результаты рекордными. Но после объявления о повышении пенсионного возраста рейтинг президента России за неделю рухнул на 30% – и продолжает снижаться.

Самый низкий уровень поддержки у Путина был в 2013 году, после многократных протестов против фальсификации выборов. Тогда на улицы Москвы выходило по 100 тысяч человек. По данным социологов, тогда Путина поддерживали меньше 40% населения – но потом по решению президента РФ был аннексирован Крым.

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На волне агрессии против Украины и пропагандистской войны с Западом рейтинг Путина взлетел до рекордного уровня. Правда, на фоне эмоционального подъема накапливалась и социальная неудовлетворенность. Рост цен на продукты и топливо, подорожание коммуналки, повышение налогов и так не радовали россиян, но последней каплей стала пенсионная реформа.

Согласно опросам, 90% населения России – против повышения пенсионного возраста, при этом почти половина готовы выходить на протесты. Пока протесты сдерживает лето, а с осени, когда все вернутся с дач и получат новые платежки, митингов станет больше, считает бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой. По его словам, тогда Кремль будет искать возможности повысить уровень поддержки.

"Кремль очень сильно волнует ситуация с рейтингом. Это же вопрос стабильности власти, стабильности режима. Усиление пропагандистской компании безусловно. Военная авантюра – где угодно. Это может быть и Украина – это самое простое", – перечислил экс-депутат Госдумы варианты укрепления позиций Путина.

Например, Кремль может устроить в Украине теракты или провокации – и показать это по главным каналам. А вот на прямую военную агрессию Россия не решится, считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.

"Учитывая отношение к России на Западе сейчас – это окончательный разрыв с Западом. Окончательная блокада, фактически. Нефть не будут покупать. Это – катастрофа, экономическая полная катастрофа", – объяснил аналитик.

Слишком явно бороться за повышение рейтинга Путин не станет, считают эксперты – но вот делать все, чтобы не дать россиянам усомниться в необходимости сильной верхушки он будет отчаянно.

Боровой: "Силовики у власти держатся до тех пор, пока напугано население, запуганы граждане. В тот момент, когда граждане понимают, что теперь силовики не нужны – они выбирают экономистов, юристов."

Журналист: "То есть нынешняя власть будет продолжать держать в страхе население?"

Боровой: "Она вынуждена!"

Нынешний проект пенсионной реформы в России эксперты называют самым жестким – но в случае, если ситуация с протестами выйдет из-под контроля, Путин запросто пойдет на уступки.

Например, пенсионный возраст повысят не на 5 лет мужчинам и на 8 лет женщинам, а на 3 года и 5 лет соответственно. Могут и сроки введения реформы отложить – выйдет такой себе "компромисс по-русски" – отнять все, а потом немного вернуть.

Напомним, российско-немецкий социолог Игорь Эйдман считает, что, поскольку в России падает рейтинг Путина, скорее всего, Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Эксперт считает, что наиболее безопасная и выгодная цель Путина – Беларусь.

Отметим, ранее Константин Боровой заявил, что Керченский мост – это чисто пропагандистский проект, и после возвращения Крыма Украине мост придется снести. Оппозиционер подчеркнул, что строительство моста никак не помешает возвращению Крыма Украине.