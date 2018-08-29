Пенсионная реформа в РФ: Путин объявил о смягчении
Хозяин Кремля выступил с видеообращением на фоне обвала своего рейтинга из-за непопулярной среди россиян реформы
На фоне обвала электорального рейтинга из-за крайне непопулярного в РФ проекта пенсионной реформы президент России Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением в россиянам, озвучив некоторые смягчения к реформе. Текст обращения президент РФ обнародован на сайте Кремля.
Что Путин предложил изменить в пенсионной реформе:
- российское правительство предложило повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предложение Путина – 60 лет для женщин, но 65 лет для мужчин;
- многодетные матери будут выходить на пенсию раньше. Если у женщины трое детей – то в 57 лет, если четверо – в 56 лет, если пять и более детей – в 50 лет;
- те, кто выходит на пенсию в ближайшие два года, получат "льготу": они смогут это сделать на шесть месяцев раньше;
- кроме того, для россиян предпенсионного возраста будут более чем в два раза повышены пособия по безработице. Также Путин заявил о планах разработать программы повышения квалификации, которые профинансирует федеральный бюджет;
- работодателей будут административно и уголовно преследовать за увольнение и отказ в приеме на работу из-за предпенсионного возраста соискателя;
- пенсия сельских жителей будет на четверть больше, а пенсионные льготы для Крайнего Севера останутся;
- стаж досрочного выхода на пенсию Путин предложил снизить: для женщин – до 37 лет, а для мужчин – до 42 лет.
Эти предложения Путина будут оформлены в качестве поправок к принятому в первом чтении законопроекту о пенсионной реформе в РФ и внесены в Государственную Думу.
Отметим, специально для обращения президента российские федеральные каналы (Первый канал, "Россия 1", НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, "ТВ Центр") изменили свои сетки вещания и выделили для хозяина Кремля до 40 минут эфирного времени.
Ранее российские эксперты отмечали, что о смягчении проекта непопулярной пенсионной реформы в РФ Путин собирался объявить лично – для восстановления своего электорального рейтинга.
Напомним, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Согласно документу, пенсионный возраст повысится для мужчин – до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. 19 июля закон был принят в первом чтении.
После этого электоральный рейтинг Путина обвалился, упав до уровня, зафиксированного до аннексии Крыма: голосовать за него были готовы всего 54% россиян. При этом на прошлых выборах президента РФ в марте 2018 года, по официальным данным ЦИК России, за Путина проголосовали почти 77% избирателей.
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Отметим, что пенсионные изменения ранее были приняты и в Украине. Но речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о страховом стаже. Сайт "Сегодня" писал, для кого в Украине пенсионный возраст увеличили до 65 лет, и сколько будет стоить пенсия. Пенсия по возрасту, как и раньше, будет выплачиваться украинцам с 60 лет. Однако для этого необходимо иметь не меньше 25 лет стажа в 2017-м году, и 35 лет для тех, кто выйдет на пенсию в 2028 году (ежегодно необходимый стаж будет увеличиваться на один год). Если украинец, который в 2019-м достиг 60-летия, при этом официально он работал всего 15 лет, пенсию он получит только в 65 лет.