В Крыму пьяный водитель сбил детей на тротуаре: погиб маленький ребенок

Девочке было 4 года

В оккупированном Крыму пьяный водитель за рулем автомобиля "ВАЗ" въехал в группу детей, которые шли по тротуару. В результате ДТП погибла четырехлетняя девочка, еще две, двух и десяти лет, в больнице.

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Трагедия произошла вечером 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района, об этом со ссылкой на МВД России сообщает ТАСС.

Водитель 1986 года рождения, двигаясь со стороны полевой автодороги Светлое – Новосельцево в направлении дороги Азовское – Любимовка наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей (2010, 2016 и 2018 годов рождения).

"Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, так как в 2016 году Джанкойским районный судом был лишен права управления сроком на 18 месяцев", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП, погиб пассажир легковушки. Водитель Рeugeot в Симферопольском районе не уступил дорогу автомобилю КамАЗ.

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Также напомним, в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.

Кроме того, в Крыму столкнулись микроавтобус и грузовик:

Видео: Facebook/Автопартнер Крым

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