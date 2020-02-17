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В Крыму российские спецслужбы задержали местного жителя по громкому обвинению

17 февраля, 09:47

Крымчанина обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании

Сотрудники российской ФСБ, которые на днях захватили украинское судно в Азовском море, утверждают, что задержали в оккупированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого "в участии в незаконном вооруженном формировании батальоне имени Н. Челебиджихана". Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

В российской спецслужбе утверждают, что подозреваемый летом 2016 года якобы ездил на материковую Украину, где вступил в ряды упомянутого батальона.

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По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании – КР).

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"В настоящий момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали судно, на котором находились четверо украинцев. Как стало известно, россияне обвинили капитана украинского судна в том, что он не выполнил "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться.

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