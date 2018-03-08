В Крыму российский корабль провел артиллерийские стрельбы

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Отмечается, что стрельбы выполнялись по сухопутным целям в районе полигона Опук

фото sevkor.ru
фото sevkor.ru

Большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ провел учебные стрельбы по морским, сухопутным и воздушным целям в берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду, 7 марта.

"В соответствии с планом боевой подготовки, экипаж большого десантного корабля Черноморского флота Цезарь Куников выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы выполнялись по сухопутным целям в районе полигона Опук. После этого артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые с воздуха парашютные мишени, а после уничтожили морскую мишень, которая имитировала плавающую мину.

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Кроме того, экипаж БДК отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения противником оружия по кораблю, а также различные способы подхода к берегу для погрузки и высадки морского десанта.

Ранее сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы на  морских полигонах Черного моря. 

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.
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Источник:

"Сегодня"

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