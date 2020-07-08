В Крыму сильнейшая засуха: хотят обстреливать тучи, чтобы вызвать дождь

У оккупантов серьезные проблемы с водой, даже признали, что этот год один из самых засушливых

Из-за засухи в оккупированном Крыму массово мелеют реки и водохранилища. Местные оккупационные власти хотят решить эту проблему с помощью специального самолета из России, который вызывает дождь из облаков.

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Об этом заявил самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов, передает ТАСС.

По его словам, Крым заключил соглашение с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о предоставлении единственного в России специального самолета для вызова дождей. При обнаружении грозового фронта этот самолет будет обстреливать облака над полуостровом.

Он констатировал, что 2020 год получился одним из самых засушливых за последние 150 лет. Поэтому в Симферополе может быть введен специальный режим подачи воды.

"Мы заключили соглашение с Росгидрометом. Сегодня единственный самолет в стране (России), который в случае обнаружения грозового фронта может вылететь и провести обстрел облаков – вызвать дождь, у нас соглашение подписано на сумму около 50 млн рублей. При обнаружении такого фронта из Москвы будут отправлять самолет, который выполняет эти процедуры, и мы ожидаем до 30% осадков из тучи, которая обнаружена", – сказал Аксенов и добавил, что это даст дополнительные возможности по наполнению водохранилищ.

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Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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