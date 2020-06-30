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Из-за засухи в Крыму массово мелеют реки (фото)

30 июня, 12:40

Мария Дмитренко

На оккупированном полуострове высыхают даже водохранилища

Из-за недостаточного количества осадков в оккупированном Крыму установилась засуха. Две реки – Биюк-Карасу и Танасу – превратились в ручьи. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Обе реки берут свое начало на самом крупном горном плато в Крыму – Караби-Яйле. В Белогорске Танасу впадает в Биюк-Карасу.

"Весной в Крыму почти не было осадков, в июне дожди были, но этого очень мало, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, из которых берут питание истоки этих рек. Чтобы подземные воды пополнились, а вместе с ними и истоки крымских рек, нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и другими реками и водоемами Крыма", – прокомментировал ситуацию активист общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

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По информации активиста, также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища в Белогорском районе.

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Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что возобновление подачи воды в оккупированный Крым не рассматривается. Он отметил, что Россия не выполняет обязательства на полуострове, как страна-оккупант.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу.

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