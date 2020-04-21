В Крыму "убедительно попросили" россиян не ездить на полуостров

Россиян призвали отказаться от поездок в оккупированный Крым, поскольку на полуострове закрыты места отдыха и все санатории.

Об этом заявил так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

"Прошу воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и для отдыха. Все крымские санатории, места отдыха – закрыты", — заявил он.

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Кроме того, Аксенов напомнил, что на полуострове сейчас работают только бюджетообразующие предприятия, весь остальной бизнес закрыт.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Крыму и Севастополе "официально" зарегистрировали 58 случаев коронавируса. В то же время, правозащитники выяснили, что оккупанты потребовали от руководства медучреждений скрывать истинную картину с заболеваемостью коронавирусом.

Также мы сообщали о мнении ведущих мировых экспертов, как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу. Специалисты рассказали, как Россия использует пандемию в своих собственных целях и что делать Украине, чтобы Донбасс не ушел из повестки дня международного сообщества.

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