В Крыму в ДТП попал рейсовый автобус: есть жертвы

В оккупированном Россией Крыму произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. В результате инцидента один человек погиб еще один пострадал. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что авария случилась на трассе Симферополь – Керчь в ночь на 14 марта рядом с селом Уварово.

"Столкнулись автомобиль Chevrolet и рейсовый автобус. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб, в рейсовом автобусе пострадала одна женщина", – говорится в сообщении СМИ.

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Как отмечается, пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Пока выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, "Сегодня" сообщали, что ранее в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир легковушки. В Симферопольском районе водитель Рeugeot не уступил дорогу автомобилю КамАЗ.

Кроме того, мы рассказывали, что на трассе Джанкой – Симферополь в Крыму столкнулись пассажирский микроавтобус Mersedes Sprinter, имеющий украинский номер, и легковой Daewoo Lanos. От удара микроавтобус перевернулся.

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