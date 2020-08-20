В Крыму в жилом доме прогремел мощный взрыв: есть погибший (видео)

В аннексированном Крыму произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Авиаторов в поселке Кача.

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Как сообщает Крыминформ, ссылаясь на очевидцев, перед началом пожара в квартире взорвался газовый баллон. По предварительным данным, погиб один человек.

Информацию о пожаре 20 августа изданию подтвердили в пресс-службе так называемого управления МЧС оккупированного Севастополя. Там добавили, что огонь распространился на площади 60 "квадратов". На месте работают спасатели.

В оккупационном ведомстве также подтвердили, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Их число сейчас уточняется. На данный момент происходит эвакуация 46 человек, 12 из которых – дети.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: ЧП Севастополь

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Ранее мы сообщали, что в селе Безруки Харьковской области произошел пожар на территории предприятия по производству резиновых изделий. Огонь распространился на тысячу "квадратов".

Также напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

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