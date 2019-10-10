В Крыму оккупанты задержали проукраинского активиста и его жену

В оккупированном Крыму, в городе Саки сотрудники Федеральной службы безопасности задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену Людмилу. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на знакомых Приходько.
"Олега Приходько 9 октября задержали сотрудники ФСБ", – говорится в сообщении.
По информации знакомых семьи, в дом к Приходько сотрудники российской спецслужбы пришли в обеденное время и заявили, что будут проводить "осмотр" гаражей.
"Приходько пошел с ними без верхней одежды и без телефона, и домой не вернулся. Родственники звонили в полицию, но безрезультатно", – сообщили правозащитники.
Дочь Приходько сообщила Крымской правозащитной группе, что утром 10 октября была задержана Людмила Приходько. Где сейчас находятся Олег и Людмила Приходько, дочери неизвестно.
В сентябре Олега Приходько и его супругу Людмилу допрашивали сотрудники ФСБ. Они интересовались, участвовал ли Приходько в событиях на Майдане в Киеве в 2014 году. Крымская правозащитная группа уточняет данную информацию.
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