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В Крыму оккупанты задержали проукраинского активиста и его жену

10 октября, 13:13

Где сейчас находятся задержанные, родственникам неизвестно

/ Фото: YouTube

В оккупированном Крыму, в городе Саки сотрудники Федеральной службы безопасности задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену Людмилу. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на знакомых Приходько.

"Олега Приходько 9 октября задержали сотрудники ФСБ", – говорится в сообщении.

По информации знакомых семьи, в дом к Приходько сотрудники российской спецслужбы пришли в обеденное время и заявили, что будут проводить "осмотр" гаражей.

"Приходько пошел с ними без верхней одежды и без телефона, и домой не вернулся. Родственники звонили в полицию, но безрезультатно", – сообщили правозащитники.

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Дочь Приходько сообщила Крымской правозащитной группе, что утром 10 октября была задержана Людмила Приходько. Где сейчас находятся Олег и Людмила Приходько, дочери неизвестно.

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В сентябре Олега Приходько и его супругу Людмилу допрашивали сотрудники ФСБ. Они интересовались, участвовал ли Приходько в событиях на Майдане в Киеве в 2014 году. Крымская правозащитная группа уточняет данную информацию.

Напомним, ранее в ЕС настаивали на том, что ОБСЕ должна получить доступ в аннексированный Крым. В ЕС отметили, что любые попытки запугивания и препятствования работе миссии ОБСЕ должны быть прекращены.

Добавим, мы писали, как украинцам в оккупированном Крыму "откосить" от "призыва" оккупантов.

Ранее мы сообщали о том, что оккупационные "власти" Крыма открыли против жителей полуострова 79 уголовных дел за отказ служить в Вооруженных силах России.

Также сообщалось о массовом избиении российских журналистов, которые съехались в Крым на курсы военных репортеров.

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Крым задержание ФСБ оккупанты

Источник: Сегодня

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