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В Крыму за сутки выявили десятки новых случаев COVID-19

22 сентября, 10:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За все время эпидемии выздоровели 2469 человек

В аннексированном Крыму за все время пандемии зарегистрировано 3889 случаев заражения коронавирусом. А за прошедшие сутки, 21 сентября, COVID-19 подтвердили у 81 человека.

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Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 62 новых случая выявили при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здорового населения, 1 случай завезли из-за границы.

Таким образом, на данный момент в Крыму зарегистрировано 3889 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 2469 человек.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом.

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Также напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснял, как Украина получает данные о коронавирусе из оккупированного Крыма.

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Новости "Сегодня" писали, что данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Крым статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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