В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно

Полиция открыла уголовные производства по фактам захвата украинского маломерного рыбопроизводственного судна и незаконного задержания четырех граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

"К ГУНП в АР Крым и г. Севастополе поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями "Пограничного управления ФСБ по Республике Крым" в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна "ЯОД 2105" и членов его команды", - говорится в сообщении.

Четверо украинских рыбаков содержатся на пограничной заставе Севастополя.

По данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина могут обменяться задержанными моряками – с таким предложением выступили в офисе уполномоченного по правам человека в России. Говорят, Киеву готовы выдать экипажа судна ЯМК-0041, задержанного в мае у берегов аннексированного Крыма, но требуют отпустить моряков судна "Норд".

Рыболовецкое судно "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта этого года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Через полтора месяца россияне задержали в Азове, неподалеку Крыма, украинское судно якобы за браконьерство в экономической зоне России. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в СИЗО Симферополя.