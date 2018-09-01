Береговая охрана РФ задержала в Азовском море украинское судно

Сегодня, 15:33

Владельцем судна является одесская компания

Фото: facebook.com/permalink
Фото: facebook.com/permalink

Береговой охраной ФСБ России в ночь на субботу, 1 сентября, вблизи Бердянска на пути из Мариуполя был задержан украинский балкер Amadore. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

Он уточнил, что в 10:00 субботы судно еще продолжало стоять, а также подчеркнул, что обычно такие задержания продолжаются около трех часов. На пути к Азовскому морю судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

Владельцем судна Amadore является компания из Одессы. Это уже 99 задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года.

__1111

40560308_1666450966817443_375046835028361216_o

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ситуация в Азовском море накаляется. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

Эксперты высказывали мнение о необходимости немедленно нейтрализовать,сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив, российскую стратегию "ползучей аннексии" Азовского моря, в котором РФ фактически закрыла для Украины проход через пролив.

А не так давно министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о потерях Украины в Азовском море из-за проблем с грузопотоком.

"Мы видим прямые потери для двух наших морских портов. Падение грузопотока по Мариуполю – более 10%, по Бердянску – более 20%. Это серьезные цифры, и это – прямые потери из-за действия Российской Федерации (в Азовском море. – Ред.)", – сказал Омелян и подчеркнул, что этот вопрос будет поднят на заседании СНБО.
Россия, задержание, азовское море, судно, балкер

Вы сейчас просматриваете новость "Береговая охрана РФ задержала в Азовском море украинское судно". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: etcetera.media

В Азовском море ФСБ России снова остановила суда из украинских портов

13 Июля, 11:54

С середины мая россияне задержали уже 65 судов

Украина

Россияне задерживают суда. Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Российские военные задержали в Азовском море два судна из Украины

23 Мая, 13:09

У побережья Украины проходят стрельбы России и происходят задержания судов, следующих из/на Мариуполь и Бердянск
Загрузка...

Крым

В Черном море задержали украинских рыбаков. Фото: wildwildworld.net.ua

Задержание украинского рыболовецкого судна россиянами: в РФ открыли уголовное дело

16 Мая, 13:49

Капитана обвиняют в вылове камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена

Одесса

Россия усиливает присутствие в Азове. Фото: facebook.com/chf.press

Эксперт предупредил об угрозе для Одессы со стороны России

8 Августа, 12:43

Российские власти могут начать останавливать украинские суда не только в Азовском, но и в Черном море
Загрузка...