Береговая охрана РФ задержала в Азовском море украинское судно

Береговой охраной ФСБ России в ночь на субботу, 1 сентября, вблизи Бердянска на пути из Мариуполя был задержан украинский балкер Amadore. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

Он уточнил, что в 10:00 субботы судно еще продолжало стоять, а также подчеркнул, что обычно такие задержания продолжаются около трех часов. На пути к Азовскому морю судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

Владельцем судна Amadore является компания из Одессы. Это уже 99 задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ситуация в Азовском море накаляется. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

Эксперты высказывали мнение о необходимости немедленно нейтрализовать,сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив, российскую стратегию "ползучей аннексии" Азовского моря, в котором РФ фактически закрыла для Украины проход через пролив.

А не так давно министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о потерях Украины в Азовском море из-за проблем с грузопотоком.

"Мы видим прямые потери для двух наших морских портов. Падение грузопотока по Мариуполю – более 10%, по Бердянску – более 20%. Это серьезные цифры, и это – прямые потери из-за действия Российской Федерации (в Азовском море. – Ред.)", – сказал Омелян и подчеркнул, что этот вопрос будет поднят на заседании СНБО.