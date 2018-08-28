Россия предложила Украине обмен задержанными моряками

Россия и Украина могут обменяться задержанными моряками – с таким предложением выступили в офисе уполномоченного по правам человека в России. Говорят, Киеву готовы выдать экипажа судна ЯМК-0041, задержанного в мае у берегов аннексированного Крыма, но требуют отпустить моряков судна "Норд".

Рыболовецкое судно "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта этого года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Через полтора месяца россияне задержали в Азове, неподалеку Крыма, украинское судно якобы за браконьерство в экономической зоне России. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в СИЗО Симферополя.

"Капитана украинского судна я посещала уже два раза. Никаких жалоб на условия содержания и здоровье он не имеет. Единственное, что беспокоит моряка – это неизвестность и тяжелое финансовое положение его семьи на Родине. Члены экипажа также чувствуют себя удовлетворительно, имеют возможность обследоваться в лечебных учреждениях Севастополя", – рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В офисе уполномоченного по делам человека в России говорят – присылали письма коллегам в Украину с предложением обмена. Украинский омбудсмен Людмила Денисова пока от официальных комментариев воздержалась. При этом считает, что серьезно рассматривать предложение Москвы рано, так как не верят на слово. В Украине ждут реальных шагов российских властей.