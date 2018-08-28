Россия предложила Украине обмен задержанными моряками

Сегодня, 17:19

Российский омбудсмен Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков


Россия и Украина могут обменяться задержанными моряками – с таким предложением выступили в офисе уполномоченного по правам человека в России. Говорят, Киеву готовы выдать экипажа судна ЯМК-0041, задержанного в мае у берегов аннексированного Крыма, но требуют отпустить моряков судна "Норд".

Рыболовецкое судно "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта этого года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Через полтора месяца россияне задержали в Азове, неподалеку Крыма, украинское судно якобы за браконьерство в экономической зоне России. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в СИЗО Симферополя.

"Капитана украинского судна я посещала уже два раза. Никаких жалоб на условия содержания и здоровье он не имеет. Единственное, что беспокоит моряка – это неизвестность и тяжелое финансовое положение его семьи на Родине. Члены экипажа также чувствуют себя удовлетворительно, имеют возможность обследоваться в лечебных учреждениях Севастополя", – рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В офисе уполномоченного по делам человека в России говорят – присылали письма коллегам в Украину с предложением обмена. Украинский омбудсмен Людмила Денисова пока от официальных комментариев воздержалась. При этом считает, что серьезно рассматривать предложение Москвы рано, так как не верят на слово. В Украине ждут реальных шагов российских властей.
Россия, моряки, обмен, судно, норд, Москалькова

Вы сейчас просматриваете новость "Россия предложила Украине обмен задержанными моряками". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото из открытых источников

У Порошенко рассказали, сколько стоит задержанный танкер РФ "Механик Погодин"

12 Августа, 22:27

Отмечается, что судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя

Украина

Фото: fleetmon.com

В Украину из Омана вернулись 15 моряков

30 Июля, 22:10

На судне Free Neptune было 22 украинца
Загрузка...

Украина

Фонд Бумбураса Facebook

Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна

26 Июля, 20:49

Моряки подтвердили, что уже поданы документы на визы, в пятницу планируется вылет в Украину

Политика

Людмила Денисова. Фото: А. Прокопенко

Обмен экипажа "Норда" на украинских моряков: Денисова обратилась к Порошенко

16 Июля, 14:23

Украинские моряки не могут покинуть Крым, поскольку российские власти забрали у них паспорта
Загрузка...