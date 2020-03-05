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В Крыму зафиксировали исторический температурный рекорд

5 марта, 11:29

Руслан Ровик

В Симферополе отметили максимальную температуру за всю историю наблюдений

В оккупированном Крыму синоптики зафиксировали новый температурный рекорд – в Симферополе воздух прогрелся до 27 градусов тепла.

Об этом сообщила руководитель местного гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"По данным метеостанции в Симферополе, максимальная температура воздуха 4 марта 2020 года составила 27,4 градуса – это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений", – сказала она.

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Синоптик уточнила, что предыдущий рекорд был установлен в 1925 году – тогда воздух прогрелся до 21,3 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована в 1929 году – 18 градусов мороза.

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Отметим, что на 5 марта на оккупированном полуострове ожидают переменной облачности, без осадков, а температура поднимется до 22 градусов тепла.

Отметим, что погода в Украине ставила рекорды также минувшей осенью и зимой – мы собрали подборку погодных "достижений".

Между тем, синоптики предупредили, что, несмотря на неожиданное тепло в марте, украинцев ожидает прохладный апрель – несмотря на аномально теплую зиму, в апреле будет холодно до самой Пасхи.

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Крым погода температура Симферополь

Источник: Интерфакс-Украина

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