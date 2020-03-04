Несмотря на аномально теплую зиму, в апреле будет холодно до самой Пасхи – синоптики

Несмотря на то, что аномальная погода в Украине продолжается и впервые за 100 лет в марте не будет весенних паводков, трава в апреле точно будет. Ведь из-за бесснежной зимы зелень пробивалась даже в феврале. Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся весной. Об этом нам рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае – на 1-2 градуса выше нормы, – говорит Вера Балабух. – Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима".

Леонид Горбань рассчитал, что и в апреле настоящее тепло еще не придет.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", – рассказал нам Горбань.

Что касается осадков, то замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил: дожди ожидаются в пределах 80-90% от нормы на все три весенние месяца.

"Но возможны и неожиданности, один-два весенних циклона, которые не обойдут Украину стороной, принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу", – добавил Прокопенко.

Подробнее о том, какой будет погода этой весной, читайте в материале: Дожди со снегом, маловодье и прохлада: прогноз погоды на весну

А вот какую погоду спрогнозировали сурки Мишка и две Маруси:

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