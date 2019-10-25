В оккупированном Крыму российская авиация провела учения со стрельбами

В оккупированном Крыму российские военные провели очередные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.
В этих учениях задействовали Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России.
"Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что учения проходили на межвидовом полигоне Опук.
Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.
Также мы писали о том, что, в свою очередь, Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк