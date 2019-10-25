В оккупированном Крыму российская авиация провела учения со стрельбами

В Крыму прошли очередные учения оккупантов / Фото: Минобороны РФ

В оккупированном Крыму российские военные провели очередные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.

В этих учениях задействовали Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России.

"Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что учения проходили на межвидовом полигоне Опук.

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Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Также мы писали о том, что, в свою очередь, Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

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