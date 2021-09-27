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В оккупированном Крыму тигр в зоопарке откусил годовалому мальчику палец

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
27 сентября, 17:45
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Мать ребенка заявила, что тигр набросился на него, но очевидцы утверждают, якобы родители с мальчиком хотели покормить хищника с руки
В Крыму тигр откусил ребенку палец
В Крыму тигр откусил ребенку палец / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Россией Крыму в парке львов "Тайган" тигр откусил годовалому ребенку палец. Мальчика прооперировали, пока он находится в больнице.

Об этом сообщают оккупационные СМИ и Telegram-каналы.

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По словам очевидцев, родители приподняли ребенка к клетке и предложили покормить тигра мясом. Однако, когда хищник взял еду, вместе с мясом он якобы откусил и палец мальчика.

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При этом 22-летняя мать мальчика утверждает, что все было по-другому. Перед клеткой якобы не было заграждения, а тигр прыгнул сверху и потянул ребенка к себе. Она подчеркнула, что в парке в тот момент не было медработников.

По данным Shot, сейчас ребенок в больнице. Мальчику провели операцию, он в сознании и чувствует себя нормально. А оккупационная "полиция" посоветовала матери не подавать заявление, поскольку вины парка в случившемся нет.

Мальчика прооперировали. Фото: Shot

Что нельзя делать в зоопарке

  1. Заходить на территорию зоопарка с животными. Эту меру ввели для того, чтобы не допустить возможность заражения животных болезнями извне;
  2. Заходить на территорию зоопарка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  3. Кормить животных. Для каждого животного в зоопарке рассчитан специальный рацион питания;
  4. Перелезать через ограждения, ставить на них детей;
  5. Бросать в вольеры посторонние предметы;
  6. Просовывать руки сквозь решетку и сетки вольеров. Даже безопасное, на первый взгляд, животное может нанести травму. Ведь животные в зоопарке, за редким исключением, не ручные и могут нападать;
  7. Фотографировать животных со вспышкой. Любые резкие раздражители: стук, крик или вспышка фотоаппарата, вызывают у животных стресс.

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