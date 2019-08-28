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В оккупированном Крыму убили заключенного

28 августа, 11:37

Инцидент произошел в симферопольском СИЗО во время драки заключенных

СИЗО в Симферополе. Фото: krim.fsin.su

СИЗО в Симферополе. Фото: krim.fsin.su

В Следственном изоляторе Симферополя, на территории оккупированного россиянами Крыма, произошло убийство заключенного, который находился под следствием.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии после проведения проверки, убийство было совершено заточкой во время драки сокамерников.

"В одной из камер СИЗО-1 между двумя подследственными произошел конфликт в результате чего подследственному Л. было нанесено проникающее ранение грудной клетки в область сердца заточенной металлической пластиной-супинатором", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что раненого пытались реанимировать до прибытия бригады скорой помощи, однако, несмотря на все усилия, подследственный умер.

Материалы о происшествии были переданы в так называемый "следственный отдел" Симферополя "для принятия процессуального решения". Между тем, имя и фамилия убитого не сообщается, а на сайте СИЗО информации об инциденте нет.

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Ранее сообщалось, что в Ровно суд отправил за решетку гражданина Грузии, который избил свою жену и трехмесячную дочку.Также мы писали, что в Днепре отец избивал восьмимесячного ребенка

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Крым Симферополь СИЗО заключенный

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