В оккупированном Крыму убили заключенного

Инцидент произошел в симферопольском СИЗО во время драки заключенных

СИЗО в Симферополе. Фото: krim.fsin.su

В Следственном изоляторе Симферополя, на территории оккупированного россиянами Крыма, произошло убийство заключенного, который находился под следствием.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии после проведения проверки, убийство было совершено заточкой во время драки сокамерников.

"В одной из камер СИЗО-1 между двумя подследственными произошел конфликт в результате чего подследственному Л. было нанесено проникающее ранение грудной клетки в область сердца заточенной металлической пластиной-супинатором", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что раненого пытались реанимировать до прибытия бригады скорой помощи, однако, несмотря на все усилия, подследственный умер.

Материалы о происшествии были переданы в так называемый "следственный отдел" Симферополя "для принятия процессуального решения". Между тем, имя и фамилия убитого не сообщается, а на сайте СИЗО информации об инциденте нет.

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