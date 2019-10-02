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В России вынесли приговор крымскотатарскому блогеру

2 октября, 19:57

Россияне обвинили украинца в призывах к терроризму

В России суд Ростова-на-Дону приговорил крымскотатарского блогера Наримана Мемединова к двум с половиной годам колонии.

Россияне обвиняли блогера в публичных призывах к терроризму, которые якобы содержались на его видео-канале, хотя сам Мемединов уверял, что просто комментировал политические события и призывал придерживаться норм ислама.

Крымского татарина задержали в прошлом году после обыска, который проводили в его квартире сотрудники Федеральной службы безопасности России. В жилище они ничего не нашли, но все равно увезли мужчину на допрос, а позже – арестовали.

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Прокуроры требовали для мужчины шести лет колонии, а Национальный союз журналистов Украины назвал действия россиян нарушением свободы слова на полуострове и призывал немедленно освободить Мемединова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупационные "власти" Крыма открыли против жителей полуострова 79 уголовных дел за отказ служить в Вооруженных силах России.

Также сообщалось о массовом избиении российских журналистов, которые съехались в Крым на курсы военных репортеров.

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Крым приговор блогер оккупанты

Источник: Сегодня

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