В России "заминировали" самолет в Крым: он совершил экстренную посадку

Два пассажирских самолета, следовавшие рейсами "Санкт-Петербург – Симферополь" и "Москва – Сыктывкар", получили сообщения об угрозе взрыва. Также неизвестный прислал на почту московского аэропорта "Шереметьево" сообщение о "минировании" самолета "Москва – Омск".

Самолет на Симферополь решил прервать полет и готовился к экстренной посадке в Ростове-на-Дону. Однако позже стало известно, что пилоты рейса на Симферополь приняли решение продолжать полет в Крым.

На борту самолета находятся 124 человека. Сейчас воздушное судно уже приземлилось в Крыму.

Реклама

После осмотра во всех случаях угрозы не подтвердились, самолеты благополучно долетели до пунктов назначения.

В тренде СБУ выяснила, что освобожденный из плена боевиков пытал украинцев

Напомним, в Одессе в полицию сообщали о "минировании" ряда объектов на территории города – аэропорта, городского совета и управления Службы безопасности Украины.

Кроме того, В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) внезапно объявили об эвакуации пассажиров и сотрудников. Оказалось, что неищвестный сообщил о "минировании" объекта.

"На площадь перед ним подогнали автобусы, в которых люди смогут согреться. Обычно в таких случаях аэропорт проверяют 1- 1,5 часа", – рассказали в пресс-службе аэропорта "Киев" имени Сикорского.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама