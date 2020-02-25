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В Севастополе впервые зимуют розовые фламинго: появились яркие фото

25 февраля, 05:10

Птицы в город ранее не прилетали

В оккупированном Севастополе заметили экзотических птиц – в город прилетели розовые фламинго. Об этом в соцсетях сообщили горожане.

"Сенсация! Фламинго прилетели в Севастополь. Такого у нас еще не было. Это, наверное, глобальное потепление, может, на разведку прилетели. Это первый случай, когда в Севастополе замечены фламинго. Пару экзотических птиц заметили в бухте Солёная в Казачке. Если наши любознательные жители не спугнут этих фламинго, возможно с каждым годом в Севастополь на зимовку будет прилетать больше розовых фламинго", – написал в своем блоге севастопольский фотограф Георгий Седельников.

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Кроме того, фотографии фламинго опубликовал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник "Института биологии южных морей" Виталий Гирагосов.

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"Вот и мы, жители Севастополя, дождались: к нам прилетели фламинго, пара взрослых птиц, возможно, ненадолго, но сам факт очень даже интересен – это первый достоверный случай в нашем городе. Обыкновенный (розовый) фламинго (Phoenicopterus roseus) гнездится колониями на берегах Средиземного моря, в Африке, в Западной и Средней Азии. В 2017 году гнездовая колония была обнаружена на Сиваше, на полуострове Чокрак (Херсонская обл.). Пару птиц заметили в бухте Соленой", – написал Виталий Гирагосов на своей страничке в Facebook.

Ранее мы писали, что огромная стая лебедей осталась зимовать в Винницкой области.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Одесской области подкармливают прилетевших на зимовку лебедей и уток.

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