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В Севастополе сорвали и осквернили флаги России

27 мая, 10:37

Оккупанты открыли уголовное дело за надругательство над флагами РФ в Севастополе

В Севастополе поиздевались над флагами России
В Севастополе поиздевались над флагами России. Фото: Facebook

В аннексированном Севастополе оккупанты открыли уголовное дело за надругательством над российскими флагами. Об этом сообщили в пресс-службе городской "прокуратуры".

"Установлено, что в ночное время двое злоумышленников сорвали Государственные флаги Российской Федерации, установленные на фасадах домов № 5,7,27,35 по улице Гоголя в Севастополе", – говорится в сообщении.

Также оккупанты отметили, что они сорвали флаги на остановке, а потом выбросили их и выбросили на проезжую часть. Позже местные "полицейские" открыли уголовное дело, а в ходе предварительного расследования определили подозреваемых.

Санкции статьи, которую инкриминируют подозреваемым, предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в аннексированном Крыму скончался глава Севастопольской городской комиссии по проведению незаконного "референдума" 16 марта 2014 года о вхождении Крыма в состав России Валерий Медведев.

Также стоит напомнить о забавном конфликте между двумя конкурирующими организациями, которые организовывали в Крыму шествия "Бессмертный полк" – руководители одной из них обвинили "конкурентов" в краже портретов.

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Тег Крым, Севастополь, флаг России

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