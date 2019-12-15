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В Севастополе затонул плавучий док с субмариной – СМИ

15 декабря, 11:42

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало

/ Фото: Wikipedia

В захваченном россиянами Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380 (ранее называлась "Горьковский комсомолец").

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в ночь на 15 декабря – затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась субмарина.

Информации о пострадавших не поступало, а затонувшие объекты были выведены из структур Черноморского флота РФ.

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Позже стало известно, что подлодка всплыла на поверхность, а затопление могло произойти из-за технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-380 весной 2016 года попала в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

Напомним, это не первое ЧП с подлодкой в России. В октябре 2019 на финальном этапе стратегических учений "Гром-2019", которым руководил президент РФ Владимир Путин, военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки .

А 1 июля в результате аварии на глубоководном аппарате Вооруженных сил РФ в Баренцевом море погибли 14 военнослужащих-подводников.

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Крым Черноморский флот Севастополь подлодка

Источник: Интерфакс

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