Пожар на подлодке в России: погибли 14 моряков

Спустя неделю после гибели двух российских десантников на учениях в оккупированном Крыму, в результате аварии на глубоководном аппарате Вооруженных сил РФ в Баренцевом море погибли 14 еще российских военнослужащих.

Как сообщил в Минобороны РФ, инцидент произошел 1 июля во время батиметрических измерений в рамках "изучения придонного пространства и дна Мирового океана" на научно-исследовательском аппарате.

"14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", – сообщили в ведомстве.

На данный момент пожар на аппарате потушили и доставили его на главную военно-морская база Северного флота России в Североморске.

Военные следователи устанавливают причины произошедшего, а главнокомандующий Военно-морским флотом проводит расследование.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане также погибли военнослужащие – во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Кроме того, ранее в этом году российские солдаты погибли на учениях, которые проходили в непризнанной республике Абхазия. Во время следования колонны боевой техники в пункт постоянной дислокации один из бронетранспортеров сорвался в обрыв. В результате четверо военных скончались и еще двое получили тяжелые травмы.