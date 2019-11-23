В Симферополе прихожане собора ПЦУ помянули жертв Голодомора

/ Фото: Крым.Реалии

В кафедральном соборе Владимира и Ольги в Симферополе в оккупированном Крыму прихожане Православной церкви Украины провели панихиду по жертвам Голодомора в Украине Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата дня Голодомора в Украине. Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны, уничтожили нашу нацию, а с другой, – укрепили нашу нацию сегодня, потому что память о тех событиях не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", – отметил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По его словам, "очень важно помнить, к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой только всемирная власть, всемирное управление".

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"Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций, и теорий не может жертвовать людьми", – подчеркнул архиепископ.

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Напомним, что Голодомор признали геноцидом 16 государств, новости "Сегодня" писали, почему медлят остальные страны.

Также мы рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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