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В Симферополе вспыхнул мощный пожар на заводе: опубликовано видео

Сегодня, 20:02

Огнем было охвачено 1200 квадратных метров на складе готовой продукции

В оккупированном Симферополе произошел пожар на заводе пластмасс
В оккупированном Симферополе произошел пожар на заводе пластмасс. Фото: Крым.Реалии
В Симферополе вспыхнул мощный пожар на заводе: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d92/e19/5c6d92e19e54f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d92/e19/5c6d92e19e54f.jpg Крым Огнем было охвачено 1200 квадратных метров на складе готовой продукции

В оккупированном Симферополе произошел серьезный пожар на заводе по производству пластмасс. Огнем было охвачено около 1200 квадратных метров, а на ликвидацию возгорания пожарным потребовалось несколько часов.

Как сообщили в оккупационном "МЧС" пожар начался в подвальном помещении склада готовой продукции, где начал гореть мазут, использовавшийся для работы станков, сообщает "Крым.Реалии".

"Пожар на площади 1200 квадратных метров был локализован в 14:35 и ликвидирован в 15:50. Причины пожара выясняют эксперты", – говорится в сообщении пожарных.

По словам очевидцев, во время пожара в небо поднимались густые черные клубы дыма, которые были видны далеко от места происшествия.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области произошел пожар на территории завода  , где "в отдельно стоящем одноэтажном складском здании-ангаре" вспыхнул огонь на площади в 200 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлекались 31 человек личного состава и восемь единиц техники.

Сообщалось также, что во Львове горело недействующее помещение инструментального завода на улице Замарстыновской.

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Тег пожар, Крым, завод, Симферополь

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