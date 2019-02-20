В Симферополе вспыхнул мощный пожар на заводе: опубликовано видео
Огнем было охвачено 1200 квадратных метров на складе готовой продукции
В оккупированном Симферополе произошел серьезный пожар на заводе по производству пластмасс. Огнем было охвачено около 1200 квадратных метров, а на ликвидацию возгорания пожарным потребовалось несколько часов.
Как сообщили в оккупационном "МЧС" пожар начался в подвальном помещении склада готовой продукции, где начал гореть мазут, использовавшийся для работы станков, сообщает "Крым.Реалии".
"Пожар на площади 1200 квадратных метров был локализован в 14:35 и ликвидирован в 15:50. Причины пожара выясняют эксперты", – говорится в сообщении пожарных.
По словам очевидцев, во время пожара в небо поднимались густые черные клубы дыма, которые были видны далеко от места происшествия.
Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области произошел пожар на территории завода , где "в отдельно стоящем одноэтажном складском здании-ангаре" вспыхнул огонь на площади в 200 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлекались 31 человек личного состава и восемь единиц техники.
Сообщалось также, что во Львове горело недействующее помещение инструментального завода на улице Замарстыновской.
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