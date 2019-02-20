В России жуткий пожар уничтожил жилой дом: погибли пять человек
По факту гибели людней открыто уголовное дело
В российском поселке Шкотово Приморского края сгорел деревянный жилой дом. Во время тушения огня обнаружили тела пяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Сообщение о пожаре поступило вечером 19 февраля. Приступив к тушению, пожарные провели разведку внутри горящих помещений, при которой были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни", – сказал представитель пресс-службы.
Когда на место прибыли спасатели, пламя охватило весь дом. На данный момент обстоятельства и причины пожара выясняются, а по факту гибели пятерых человек возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", – сказал представитель ведомства.
Напомним, что самым страшным пожаром в России в 2018 году стал инцидент в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Также сообщалось о возгорании на заводе "Электроцинк" во Владикавказе - крупнейшем промышленном предприятии Северной Осетии. Во время тушения которого один пожарный погиб и еще двое пострадали.
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