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В России жуткий пожар уничтожил жилой дом: погибли пять человек

Сегодня, 07:51

По факту гибели людней открыто уголовное дело

Фото: Pixabay
В России жуткий пожар уничтожил жилой дом: погибли пять человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg Россия По факту гибели людней открыто уголовное дело

В российском поселке Шкотово Приморского края сгорел деревянный жилой дом. Во время тушения огня обнаружили тела пяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре поступило вечером 19 февраля. Приступив к тушению, пожарные провели разведку внутри горящих помещений, при которой были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни", – сказал представитель пресс-службы.

Когда на место прибыли спасатели, пламя охватило весь дом. На данный момент обстоятельства и причины пожара выясняются, а по факту гибели пятерых человек возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", – сказал представитель ведомства.

Напомним, что самым страшным пожаром в России в 2018 году стал инцидент в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них  – дети

Также сообщалось о возгорании на заводе "Электроцинк" во Владикавказе - крупнейшем промышленном предприятии Северной Осетии. Во время тушения которого один пожарный погиб и еще двое пострадали.

 

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Тег Россия, пожар, погибшие, жилой дом

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Интерфакс

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