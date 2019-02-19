Во Львовской области шесть часов тушили горящий отель: появилось видео

Площадь пожара – более тысячи квадратных метров

Фото: ГСЧС

Во Львовской области шесть часов тушили горящий отель: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/beb/ea4/5c6bebea414a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/beb/ea4/5c6bebea414a0.jpg 2019-02-19T13:45:00+02:00 Запад Площадь пожара - более тысячи квадратных метров

Во Львовской области ночью тушили мощный пожар, который начался в ночь на 19 февраля. Возгорание произошло в 5-этажном здании развлекательного комплекса, что находится в поселка Славское Сколевского района.

"О пожаре спасателям сообщили с опозданием, примерно в 00:07, поэтому в момент прибытия первых подразделений пожар уже распространилась на огромную площадь. Огонь охватил крышу здания и распространился по перекрытиям между четвертым и мансардным этажом. Быстрому распространению пламени способствовали деревянные элементами здания. Пожар сопровождался плотным задымлением", – сообщают в ГСЧС.

Возле места пожара отсутствовала внешнее противопожарное водоснабжение. Ближайший источник находится на расстоянии около 2,5 км. Поэтому тушение осуществлялось с помощью постоянного подвоза воды.

Ликвидацию пожара проводили изнутри, в составе 7-ми звеньев газодымозащитной службы, и снаружи здания, с помощью автолестниц. Пожар локализовали в 4:47, а потушили в 6:06. Огнем уничтожена крыша и перекрытия между четвертым и мансардным этажом на площади 1000 кв.м.

К ликвидации пожара привлекли 49 бойцов ГСЧС и 11 единиц спецтехники. Спасатели помогли выйти на свежий воздух 5 туристам, которые проживали на третьем этаже. Большинство жителей отеля самостоятельно покинули задымленное здания.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина возникновения возгорания устанавливаются.

Напомним, недавно в центре Львова горела рождественская ярмарка . В "реберне" взорвался газовый баллон, после чего посреди площади возник пожар.

Также недавно Львове на улице Черниговской, произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Ранее мы писали, что по информации ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров и, как следствие, гибели людей являются халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

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