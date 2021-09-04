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В Симферополе задержали 40 человек – хотели узнать о судьбе арестованных крымских татар (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
4 сентября, 20:20
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Как рассказала Людмила Денисова, их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и избивая по почкам
Задержанных крымских татар избивали. Коллаж: "Сегодня"
Задержанных крымских татар избивали. Коллаж: "Сегодня"

В Крыму в городе Симферополь в субботу, 4 сентября, силовики задержали 40 человек, которые пришли под здание "ФСБ РФ", чтобы узнать о судьбе арестованных пяти крымских татар, задержанных в ходе массовых обысков и увезенных в неизвестном направлении.

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Об этом сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность".

"Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Так же были задержаны два гражданских журналиста "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру", Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов", – сообщили в общественном объединении.

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Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделений полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без адвокатов.

Ранее мы писали, что в июле текущего года во временно оккупированном Крыму осудили 10 местных жителей за отказ от службы в Вооруженных силах РФ.

Также напомним, согласно данным правозащитной организации "КрымSOS", оккупанты притесняют, бросают за решетку, пытают крымских татар. В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти 100 человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.

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