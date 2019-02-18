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В СИЗО Симферополя не приняли передачу для Балуха от жены

Сегодня, 01:39

Отказ принять посылку для украинца сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны

Фото: crimeahrg.org
Фото: crimeahrg.org.
В СИЗО Симферополя не приняли передачу для Балуха от жены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg Крым Отказ принять посылку для украинца сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны

В Симферопольском СИЗО у жены украинского активиста Владимира Балуха Натальи не приняли передачу, сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам Натальи, отмечают правозащитники, отказ принять посылку для украинца сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

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"Со среды (13 февраля), за три рабочих дня,ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает", – цитируют жену Балуха правозащитники.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования активиста из керченской колонии.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
 

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Тег Симферополь, передача, СИЗО, жена, политзаключенный, Балух

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Источник:

УНИАН

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