В суд передано дело главаря крымских боевиков из организации "Рубеж"

Обвиняемый помогал захватывать украинские корабли в Севастополе

Фото: Центр военно-политических исследований.

Следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей незаконного вооруженного формирования "Добровольная народная дружина "Рубеж".



В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что обвиняемый в марта 2014 г. во время захвата кораблей и объектов Военно-Морских сил Украины в г.Севастополь осуществлял руководство действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования "Рубеж", сообщает прокуратура АРК.



Указанное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований).

По данным "Украинской правды" речь идет о Владимире Мельнике.

Девять "бойцов" возглавляемого им "Рубежа" в течение марта 2014 г. принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", военных частей ВСУ.

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