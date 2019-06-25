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В суд передано дело главаря крымских боевиков из организации "Рубеж"

25 июня, 15:57

Обвиняемый помогал захватывать украинские корабли в Севастополе

Фото: Центр военно-политических исследований
Фото: Центр военно-политических исследований.

Следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из руководителей незаконного вооруженного формирования "Добровольная народная дружина "Рубеж".
 
В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что обвиняемый в марта 2014 г. во время захвата кораблей и объектов Военно-Морских сил Украины в г.Севастополь осуществлял руководство действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования "Рубеж", сообщает прокуратура АРК.
 
Указанное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований).

По данным "Украинской правды" речь идет о Владимире Мельнике.

Девять "бойцов" возглавляемого им "Рубежа" в течение марта 2014 г. принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", военных частей ВСУ.

Как сообщалось, ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма.

Также мы сообщали, что Россия перебросила в Крым тактическую авиацию.

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Тег суд, Крым, СБУ, Севастополь, прокуратура, корабли, боевики, АРК, ВМС Украины

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