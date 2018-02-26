Татары вышли на Майдан, чтобы напомнить о проблеме Крыма

Сегодня, 22:58

Четыре года назад крымчане вышли на мирный митинг в Симферополе


Сегодня день сопротивления Крыма российской оккупации. Четыре года назад крымчане вышли на мирный митинг в Симферополе. А уже на следующий день российский спецназ захватил крымский парламент. Те, кто из-за оккупации вынуждены были покинуть родной дом, пришли на Майдан.

Люди начали собираться около шести часов вечера. Сюда пришли несколько десятков человек. В основном это крымские татары, которые были вынуждены покинуть полуостров после его оккупации. Многие пришли с портретами тех украинцев, которых преследуют на полуострове. Таким образом люди хотят напомнить о нарушениях прав человека со стороны России.

Митинг транслируют в том числе и в Крым. Организаторы надеются, что крымчане услышат слова поддержки.

Как известно, США и Германия не признают незаконную аннексию Россией Крыма. Соответствующие заявления сделали посольства этих стран в Украине.

"Позиция Германии была, есть и останется такой: Крым – это Украина. Германия не признает аннексию Крыма Россией, что противоречит нормам международного права", – говорится в сообщении немецких дипломатов в Twitter.

"В этот день (26 февраля – Ред.) четыре года назад Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и непреклонно будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении посольства США в Twitter.
Крым, татары, аннексия

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"Сегодня"

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