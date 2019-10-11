В захваченном Крыму оккупанты ворвались в мечеть

Под Симферополем оккупанты ворвались в мечеть / Фото: Facebook

В аннексированном Крыму, в селе Курцы Симферопольского района, силовики ворвались в мечеть, где начали "проводить оперативно-розыскные действия".

Как сообщили в Facebook "Крымской солидарности", причины своего "визита" оккупанты не объяснили.

"По сообщению от местных жителей, к мечети села Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. С каждым работают индивидуально", – говорится в сообщении.

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По сообщениям очевидцев, к мечети приехали две газели и бронеавтомобиль "Тигр" и "Патриоты". Через некоторое время силовики покинули территорию мечети.

Напомним, ранее пограничники оккупантов в Крыму незаконно задержали в Армянске двух украинцев, которых разыскивали по подозрению в якобы совершении уголовных преступлений на территории России.

Также "Сегодня" сообщали об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, в рамках которого Кремль вернул на родину 35 украинских граждан, среди которых были 24 моряка ВМС, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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