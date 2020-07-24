Везде водоросли и мусор: в Крыму оккупанты превратили бухту в свалку (фото)

В оккупированном Крыму Стрелецкая бухта, расположенная в Севастополе, превратилась в свалку. Вода в ней цветет и зарастает водорослями, там плавают покрышки и бытовой мусор. Кроме того, несмотря на запрещающую табличку, дети загорают на пирсе и купаются в море.

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Как сообщает Крым.Реалии, в последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах. По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море.

Отмечается, что летом 2018 года в бухту дорожники свалили лом асфальта. Согласно исследованиям Института биологии южных морей имени Ковалевского в Севастополе (Институт биологии южных морей НАН Украины – ред.), вода в Стрелецкой бухте является одной из самых загрязненных в Севастополе.

Ранее мы сообщали, что в Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища.

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Также напомним, на побережьях оккупированного Крыма обнаружили детенышей дельфинов с ножевыми ранениями. Подобные "находки" местные волонтеры обнаруживают не впервые и каждый раз они совпадают с сезоном промысла рыбы.

Кроме того, не так давно в Крыму пронесся мощный смерч – смотрите видео.

Торнадо в Крыму. Видео: Telegram-канал Baza

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