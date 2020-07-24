Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Везде водоросли и мусор: в Крыму оккупанты превратили бухту в свалку (фото)

24 июля, 14:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вода в бухте цветет и имеет неприятный запах

В оккупированном Крыму Стрелецкая бухта, расположенная в Севастополе, превратилась в свалку. Вода в ней цветет и зарастает водорослями, там плавают покрышки и бытовой мусор. Кроме того, несмотря на запрещающую табличку, дети загорают на пирсе и купаются в море.

Реклама

Как сообщает Крым.Реалии, в последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах. По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море.

Отмечается, что летом 2018 года в бухту дорожники свалили лом асфальта. Согласно исследованиям Института биологии южных морей имени Ковалевского в Севастополе (Институт биологии южных морей НАН Украины – ред.), вода в Стрелецкой бухте является одной из самых загрязненных в Севастополе.

В тренде
В селе под Полтавой рассказали, где может прятаться "террорист"

Ранее мы сообщали, что в Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища.

Реклама

Также напомним, на побережьях оккупированного Крыма обнаружили детенышей дельфинов с ножевыми ранениями. Подобные "находки" местные волонтеры обнаруживают не впервые и каждый раз они совпадают с сезоном промысла рыбы.

Кроме того, не так давно в Крыму пронесся мощный смерч – смотрите видео.

Торнадо в Крыму. Видео: Telegram-канал Baza

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым мусор водоросли Украина грязь залив покрышки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значитПолитика
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствия
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствияПолитика
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условииПолитика
900 зараженных и тест на въезде: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму
900 зараженных и тест на въезде: что известно о ситуации с COVID-19 в КрымуКрым
Команда КВН из Беларуси отказалась ехать в Крым из-за аннексии
Команда КВН из Беларуси отказалась ехать в Крым из-за аннексииКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять