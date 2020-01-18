Вода ушла: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел, фото и видео

По словам крымчан, воды на полуострове не осталось, и ее просто гоняют туда и обратно

/ Фото: Керчь.ФМ

В оккупированном россиянами Крыму начали замечать серьезную нехватку воды. Так, Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – по сравнению со снимками, сделанными два месяца назад, воды в нем стало намного меньше.

О том, что воды было еще недавно значительно больше, можно судить и по отметкам на столбах и опорах, где на прошлом уровне запутались водоросли, сообщает Керчь.ФМ.

"Стоит отметить, что если воду по нему пустят в полном объеме, то часть из нее будет уходить, так как ограждающие плиты во многих местах разошлись и образовали щели", – отметили журналисты.

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В свою очередь, автор Twitter-аккаунта "Роксолана Today" заявила о серьезной нехватку воды на полуострове, добавив, что оккупанты просто "гоняют ее туда-сюда".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму, несмотря на "утешительные" заявления подконтрольных России "властей", серьезно упал уровень жизни.

В частности, активист общественного движения "Свободный Крым" Решат Меметов заявил, что падение уровня жизни крымчан "приобретает устрашающий характер".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел Украины передало в МИД России дипломатическую ноту в связи с незаконным визитом российского президента Владимира Путина на оккупированный полуостров.

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