ВВС США направили разведывательный самолет для патрулирования Крыма

Самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.

ВВС США направили разведывательный самолет для патрулирования Крыма //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/854/b48/5c4854b48279b.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/854/b48/5c4854b48279b.jpg 2019-01-23T13:50:05+02:00 Крым Самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V военно-воздушных сил США патрулирует побережье оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска. Об этом передает Украинский милитарный портал.

"Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.

Напомним, турецкие консулы посетят Крымский полуостров, чтоб оказать необходимую консульскую помощь турецким гражданам, пострадавшим в результате пожара на двух танкерах в районе Керченского пролива. Так, при пожаре на судне в Керченском проливе погибли граждане Турции. Также мы ранее писали о предварительной причине взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

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