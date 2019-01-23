ВВС США направили разведывательный самолет для патрулирования Крыма
Самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V военно-воздушных сил США патрулирует побережье оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска. Об этом передает Украинский милитарный портал.
"Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени.
Напомним, турецкие консулы посетят Крымский полуостров, чтоб оказать необходимую консульскую помощь турецким гражданам, пострадавшим в результате пожара на двух танкерах в районе Керченского пролива. Так, при пожаре на судне в Керченском проливе погибли граждане Турции. Также мы ранее писали о предварительной причине взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.
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