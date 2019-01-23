При пожаре на судах в Керченском проливе погибли четыре гражданина Турции

На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии

Фото: AFP

При пожаре на судах в Керченском проливе погибли четыре гражданина Турции //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/679/3a9/5c46793a965da.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/679/3a9/5c46793a965da.jpg 2019-01-23T04:06:42+02:00 Крым На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии

Четыре гражданина Турции погибли, четыре пропали без вести при пожаре на судах в районе Керченского пролива, сообщает МИД Турции.

"По предварительным данным, из 16 турецких членов экипажа, находившихся на двух судах, спасены восемь, четверо скончались. Продолжаются поисково-спасательные работы еще четырех граждан, пропавших без вести", – следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД Турции.

Два судна – "Канди" и "Маэстро" – под флагом Танзании находились на якорной стоянке в Черном море в нейтральных водах, загорелись 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

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На танкерах был сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии: десять погибли, десять пропали без вести, 12 спасены.

Напомним, что в Росморречфлоте признались, что не надеются найти оставшихся моряков живыми.

Также мы ранее писали о предварительной причине взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли с 2016 года занимались незаконными поставками газа в Сирию.

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