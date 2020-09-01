Засуха в Крыму: воду в цистернах будут развозить с патрульными

В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, планируют взять под охрану полиции цистерны с водой, которые будут развозить по Симферополю.

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Оккупационные власти собираются составить графики дежурств и маршруты передвижения патрулей, сообщает Крым.Реалии.

"Представитель полиции сообщил, что будут усилены патрули и наряды, вместе с тем на данную работу будут ориентированы участковые уполномоченные", – говорится в сообщении самопровозглашенной администрации Симферополя.

Сообщается, что к охране резервуаров также готовы привлечь активистов.

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"Также определено, что заявки о необходимости дополнительного подвоза воды для емкостей будут приниматься Единой дежурно-диспетчерской службой города. За всеми резервуарами будут закреплены ответственные лица из числа старших домов, активистов ТОС", – добавили в оккупационной администрации города.

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Ранее мы сообщали, в некоторых городах аннексированного Крыма оккупационные власти начали подавать воду по графику.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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