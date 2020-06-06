Засуху в Крыму назвали самой сильной за 150 лет: что происходит на оккупированном полуострове

Засуха в Крыму стала одной из самых сильных за последние 150 лет, а запасы воды – более чем в два раза меньше, чем годом ранее.

При этом оккупанты не видят повода ограничить подачу воды жителям полуострова, заявил подконтрольный Москве "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"У нас на сегодняшний день основная проблема – это засуха. К сожалению, год один из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было. Тем не менее, в последние дни погода, к счастью, уже изменилась в лучшую сторону, надеемся, что такая динамика сохранится", – отметил он.

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По данным крымских синоптиков, крымские водохранилища естественного стока к началу лета накопили 110 млн кубометров – это в 2,3 раза меньше, чем год назад. Общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

Между тем в Симферополе не будут вводить подачу воды по графику, несмотря на ее дефицит.

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"Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, поскольку вода в столицу поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков", - заявил "глава" крымского "правительства" Юрий Гоцанюк.

В то же время оккупанты строят два водопровода для подачи воды в Симферополь.

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Ранее сообщалось, что крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. В ноябре 2019 года по пересохшему дну водохранилища ходили люди и ездили автомобили, хотя еще недавно водохранилище в Крыму было полностью покрыто водой.

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