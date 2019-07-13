Зеленский назначил молодого дипломата представителем президента в Крыму

Представление Кориневича состоялось недалеко от админграницы с полуостровом

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля официально представил на админгранице с аннексированным полуостровом постоянного представителя главы государства в Крыму – 33-летнего Антона Кориневича.

Новоиспеченный чиновник – специалист по международному праву, окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КИМО), в 2011 году защитил диссертацию кандидата юридических наук.

Кориневич работал заместителем директора по научно-педагогической работе в КИМО. Сферой его научных интересов является международное публичное право, международное энергетическое право, международное гуманитарное право, а также международное уголовное право.



Антон Кориневич

Сам новоназначенный чиновник во время церемонии представления пообещал максимально защищать права крымчан и переселенцев. В своей речи Кориневич подчеркнул, что будет работать для того, чтобы обеспечить максимальную защиту прав граждан, проживающих на оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.

"Для нас в приоритете люди, защита их прав, и мы это будем делать. Будем работать над стратегией реинтеграции и деоккупации временно оккупированной территории... Мы будем реагировать на те нарушения, которые осуществляются на оккупированной территории, и будем делать все, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины", – подчеркнул он.

Отметим, что институт постоянного представителя президента Украины в АР Крым действует с 1992 года, а Кориневич стал 19-м представителем президента Украины в Крыму. Его предшественником на посту был Борис Бабин, который уволился при президенте Порошенко 3 декабря 2018 года. После этого обязанности постоянного представителя президента в АР Крым исполнял заместитель Бабина Изет Гданов. Кориневич вступил в должность 25 июня.

государственной администрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове.

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", - напомнил Зеленский на совещании в морском торговом порту Одессы..

Также мы сообщали, что 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской областной государственной администрации, были предложены президентом.

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