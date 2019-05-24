"Балух": журналисты создали уникальный фильм об узнике Кремля

Несмотря на угрозы со стороны "властей" Крыма, журналисты отсняли историю Балуха

Фото: Сегодня





Крымского общественного активиста Владимира Балуха в России приговорили к пяти годам лишения свободы.

Команда телепроекта "Крым. Реалии" и "Радио Свобода" специально отправилась на аннексированный полуостров. Говорят, несмотря на угрозы со стороны местной власти, отсняли его историю. Эксклюзивные кадры и комментарии смотрите в совместном проекте Радио "Свобода" и информационной платформы "Сегодня" документальной ленте "Балух".

Показ проекта "Балух" состоялся 27 марта в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA в Киеве. Фильм представили "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня". На показ пришло немало гостей, среди них Ахтем Чийгоз (заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный), Владимир Притула (руководитель проекта "Крым. Реалии"), Анжела Слободян (специальный журналист новостей "Сегодня"), Дарья Свиридова (правозащитница юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека). Из России специально приехал адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе и журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, которого с 4 апреля 2019 года незаконно держат в штрафном изоляторе колонии № 4 г. Торжок, будет находиться в условиях ШИЗО в российской тюрьме до 31 мая.

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