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"200 скорых для Украины": истории спасения

10 января, 05:30

Медики называют полученные машины "реанимацией на колесах"

/ Фото: fdu.org.ua

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Государственные учреждения здравоохранения во всех областях страны получили 200 современных машин скорой помощи благодаря проекту "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Одна из них уже спасает жизни людей в Хотине Черновицкой области.

"Так случилось, что вечером начало давить сердце. В поликлинике врачей в это время уже не было. И не знал, к кому обратиться. Приехала бригада на скорой, которую недавно получил район. Врачи зашли ко мне с аппаратурой, сразу сделали кардиограмму и предложили пройти лечение в стационаре", – рассказывает свою историю Дмитрий Руденко, житель Хотина.

Новой скорой оказался автомобиль, который Хотин получил от Фонда Рината Ахметова. Это настоящая палата интенсивной терапии на колесах.

"В машине много оборудования, которого у нас раньше не было. Теперь мы можем на вызовах оказывать такую ​​помощь, которая предоставляется в реанимационном отделении", – пояснил фельдшер Владимир Еськов.

"Ринат Ахметов делает доброе дело", – добавил Дмитрий Руденко.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо Вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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скорые фонд Рината Ахметова

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