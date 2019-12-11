"Мы впечатлены" – медики о получении скорых от Фонда Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

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В Киеве состоялся финальный этап национального проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. 30 уникальных спецавтомобилей на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, оборудованные по последнему слову медицинской техники, отправились спасать жизни в труднодоступных и удаленных регионах Украины.

"Мы впервые получаем такой автомобиль. Было неожиданно, и мы впечатлены этим событием. Онуфриевский район с населением в 17 500 человек очень нуждается в такой машине скорой помощи. До этого в автопарке было всего пять скорых, которых пора менять. Бригада медиков на Toyota Land Cruiser Фонда будет обслуживать самое большое количество пациентов – порядка 9000 человек. Спасибо большое Фонду Рината Ахметова за такой проект. Ведь в нем так нуждаются люди, особенно в небольших населенных пунктах", – сказала главврач Центра первичной медико-санитарной помощи Онуфриевского района Кировоградской области Людмила Горобец, получив ключи от новой машины.

"Это действительно самый большой меценатский проект в области неотложной медицины за все время независимости Украины. Многое случилось впервые: впервые машины переданы по всей стране в таком количестве;

впервые каждая область получила неонатальную скорую;

впервые отдаленные ОТГ получили скорые-внедорожники. Уникальный проект и по своему масштабу, и по срокам. Двести современных европейских машин, которые дадут доступ к качественной медицинской скорой неотложной помощи людям по всей Украине. Во всех областях порядка трех тысяч населенных пунктов будут обслуживать автомобили, которые передал Фонд Рината Ахметова медикам", – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Двести суперсовременных спецавтомобилей впервые получили государственные учреждения здравоохранения по всей стране, от Ужгорода до Станицы Луганской, от Ровенской области до Николаевской. В каждую без исключения область Фонд Ахметова передал от 7 до 10 машин.

Больницы, амбулатории и станции скорой помощи получили от Рината Ахметова 114 "реанимаций на колесах", детские больницы – 22 неонатальные скорые, которые позволяют спасать жизни новорожденных деток. В самые отдаленные населенные пункты уехали 64 уникальные медицинские внедорожника, которым не страшны ни горная местность, ни бездорожье. Никогда ранее в Украине врачи в глубинке не получали машин такого класса.

"Проект "200 скорых для Украины" изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи. Теперь медики во всех областях страны смогут приезжать к пациентам быстрее, а помогать – эффективнее. Спасибо медикам за ежедневную борьбу за жизнь и здоровье людей. Фонд гордится тем, что смог сделать вашу работу более комфортной", – подчеркнула Наталья Емченко.

Фонд Рината Ахметова предлагает врачам рассказать о своей непростой работе. Для этого проводится специальный конкурс. Все, что нужно для участия в нем – опубликовать свой видеоролик или рассказ на личной странице, или странице своего медицинского учреждения, или громады с хештегами #ФондРинатаАхметова и #200скорыхДляУкраины.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Двести новых, оборудованных по европейским стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.

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