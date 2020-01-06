33 львовские кошки, осиротевшие после смерти хозяйки, ищут новые дома

Во Львове около трех десятков котов, оставшиеся без присмотра после смерти хозяйки, ищут новый дом.

Старушка, заботившаяся о животных, умерла в конце октября. Хвостатые сейчас – под опекой зоозащитников. Чиновники на содержание котов, как рассказали корреспондентам "Сегодня", не выделили ни копейки. И с поиском новых хозяев тоже не помогли.

Тем не менее 12 котов заботливые люди уже разобрали.

"Сегодня" посетили котов – в новых домах. И разузнали – как социализируются коты, и кто же должен заниматься теми, кто еще не нашел постоянного приюта.

Кошку по имени Клякса приютила жительница Львова Анастасия Нищота-Фестяк.

"Она буквально недавно начала играть", – говорит о кошке Анастасия Нищота-Фестяк.

Клякса в новом доме – третью неделю. Когда кошку принесли сюда, сначала она вообще не вылезала из-под кровати, рассказывают хозяева. Но понемногу обжилась.

"Ей очень нравится, что она здесь сама. Она хозяйка, она ходит, где хочет, лежит, где хочет. Мисочка только ее, все только ей", – объясняет новая хозяйка Анастасия.

Еще месяц назад Клякса с четырьмя десятками кошек жила под одной крышей. Но владелица пушистых, одинокая пенсионерка, умерла в квартире. Тело пролежало четыре дня. А в соседней комнате кричали больные и голодные животные. Освободили мурчиков зоозащитники. Вероника к себе забрала сразу трех.

"Зайка выходи, выходи маленькая! Вот, Линда, видите, уже начала зарастать. С онкологией киса", – говорит Вероника об одной из кошек.

Линда уже понемногу привыкает к людям. По характеру кошка очень спокойная, и уже начала набирать вес.

12 Из 45 кошек нашли новые семьи. Остальным – ищут хозяев. Сейчас ушастые – на передержке. На лечение и кормление их опекуны потратили немалые деньги.

"Ушло больше 100 тыс. грн., и это все деньги сугубо из волонтерских карманов, от неравнодушных людей", – объясняет председатель общественной организации "Эко-Прогресс" Устина Бойко.

Юристы говорят, что после смерти хозяйки горсовет должен был заключить договор на временное управление имуществом погибшей, в том числе – и котами. Однако, в ратуше помогать с животными не взялись.

"Нам сказали: "Вы докажите, что те коты вообще там были". Это больше всего возмутило всех. У нас есть уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, оставление их без пищи и воды, или в опасном состоянии", – говорит юрист Елена Остимчук.

В мэрии говорят, что не имеют отношения к наследству умершей, в частности – к котам.

"Наследниками являются лица, заявившие о своем праве на наследство, и с этого момента нотариус обязан совершить все действия, в том числе заключить договор, для обеспечения этого имущества в надлежащем состоянии", – говорит руководитель отдела коммунального хозяйства департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Илона Беднарчук.

Заниматься животными наследники покойной не намерены. Поэтому чиновники пообещали на будущее выработать механизм действий для таких случаев.

Напомним, что в Днепре пожарные спасли кошку: сидела на дереве два дня.

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