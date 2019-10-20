Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котов

Женщину нашли мертвой в квартире через пять дней после смерти

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Во Львове одинокую пенсионерку нашли мертвой в ее квартире через пять дней после смерти. Первое, что увидели полицейские, выбив дверь в помещение – это десятки мяукающих голодных кошек. Две из них были уже мертвы.

По словам соседей, женщина несколько лет подбирала животных на улице и селила их в своем доме.

"По словам экспертов, мертвая женщина пролежала там уже несколько дней", – говорит пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская.

"Это был ужас. Я такого еще не видела", – говорит волонтер Зинаида Грабчак.

Умершую хорошо знают львовские волонтеры. Женщина была очень доброй, говорят они. 61-летняя Наталья жила одна и любила котов.

"Она врач, преподавала. Очень хороший такой человек, добрая. Но она уже была на пенсии, была маленькая пенсия, но котов много. Она все равно о них заботилась, но не пускала своих знакомых, друзей", – вспоминает волонтер Зинаида Грабчак.

После смерти Натальи волонтеры согласились пристроить ее котов. Животных – около четырех десятков. Всем ищут новых заботливых хозяев.

"Некоторых кошек взяли на лечение, сделали им тесты, анализы, чтобы пристраивать их безопасно в семьи. Уже 15 котов будто бы должны забирать", – отметила зоозащитница Юстина.

Сразу забрать всех котов невозможно – в местных приютах нет свободных мест. Поэтому спасения пушистики до сих пор ждут в квартире своей умершей хозяйки. Но зоозащитники даже покормить четвероногих не могут – в дом их не пускают наследники пенсионерки.

Дверь дома, где жила пенсионерка, закрыта. Из квартиры до сих пор слышен неприятный запах. В закрытую дверь квартиры волонтеры стучат каждый день, утверждая, что, если их не будут пускать к животным, вызовут полицию.

Напомним, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше.

Кроме этого, мы писали, что в Днепропетровской области волонтеры спасли от голодной смерти три десятка коз – животных выкупили у хозяина, который закрыл их в сарае, чтобы они не ели соседских овощей. Коз привезли в приют села Малозахарино, они были худыми и крайне голодными.

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