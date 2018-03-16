На Волыни легковушка протаранила телегу с людьми: выжила только лошадь

Сегодня, 15:25

В аварии погибли водитель легковушки и двое мужчин, находившихся на конной повозке

Все, что осталось от машины. Фото: Нвцполиция
Все, что осталось от машины. Фото: Нвцполиция

Вчера, 15 марта, на автодороге Киев – Ковель – Ягодин у села Озерное Ковельского района на Волыни произошло жуткое ДТП: автомобиль Opel Astra врезался в конную повозку.

За рулем легковушки находился 31-летний житель Ковеля. Водитель допустил столкновение с повозкой, которая выехала на проезжую часть со второстепенной дороги.

"В результате столкновения живой осталась только лошадь", – сообщил сайту  "Сегодня" руководитель сектора коммуникаций Нацполиции Волынской области Виктор Гомоль.

А двое мужчин, 41 и 45 лет, находившихся в телеге, погибли на месте. Водитель автомобиля скончался сегодня утром в медицинском учреждении.

Напомним, недавно во Львовской области водитель иномарки переехал 56-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских. В аварии пострадали семь человек.

Также мы писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

А на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
ДТП, водитель, Волынь, лошадь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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