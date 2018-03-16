На Волыни легковушка протаранила телегу с людьми: выжила только лошадь
В аварии погибли водитель легковушки и двое мужчин, находившихся на конной повозке
Вчера, 15 марта, на автодороге Киев – Ковель – Ягодин у села Озерное Ковельского района на Волыни произошло жуткое ДТП: автомобиль Opel Astra врезался в конную повозку.
За рулем легковушки находился 31-летний житель Ковеля. Водитель допустил столкновение с повозкой, которая выехала на проезжую часть со второстепенной дороги.
"В результате столкновения живой осталась только лошадь", – сообщил сайту "Сегодня" руководитель сектора коммуникаций Нацполиции Волынской области Виктор Гомоль.
А двое мужчин, 41 и 45 лет, находившихся в телеге, погибли на месте. Водитель автомобиля скончался сегодня утром в медицинском учреждении.
Напомним, недавно во Львовской области водитель иномарки переехал 56-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских. В аварии пострадали семь человек.
Также мы писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.
А на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
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