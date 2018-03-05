ФОТОФАКТ. Андрея Садового заметили в одной из церквей Нью-Йорка

В прошлое воскресенье, 4 марта, мэр Львова Андрей Садовый был замечен в украинском греко-католическом храме св. Юра в Нью-Йорке (St. George Ukrainian Catholic Church). Градоначальник Львова посетил божественную литургию в вышиванке, около 12 часов дня по местному времени.

Прихожане церкви, как правило, представители украинской диаспоры, успели пообщаться и сделать несколько фото. Один из таких снимков, сделанный на выходе из храма, прислали сайту "Сегодня".

В то же время, по информации пресс-службы Андрея Садового, он действительно находится с визитом в Штатах и даже успел пообещать гражданами США "начать процедуру изменений в украинское законодательство, с целью открыть возможность получения украинского гражданства представителями украинской диаспоры".

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый встретился со львовскими активистами, которые собрались в здании горсовета с акцией протеста, и прокомментировал ситуацию относительно скандальной карты с изображением "ДНР" и "ЛНР". Скандальную карту, на которой появились условные псевдореспублики, продемонстрировали на Lviv Security Forum, организаторами которого выступили Львовская мэрия, "Институт просвещения", Украинский католический университет.

Ранее мы писали, что на главной львовской площади Рынок 32-летний безработный набросился на Андрея Садового, ударил градоначальника по лицу и убежал. Через четыре часа в тот же день, когда Садовый выходил из мэрии, тот же мужчина ударил его в спину. На следующий день Садовый признался, что находясь в церкви, молился за злоумышленника.

Также сообщалось, если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.